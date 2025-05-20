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Жіноча збірна України з футболу у червні зіграє товариську гру з Польщею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з футболу у червні зіграє товариську гру з Польщею
Гра між жіночими збірними Польщі та України відбудеться у польському містечку Мелець

Товариський поєдинок між жіночими збірними Польщі та України відбудеться 27 червня

Українська асоціація футболу та Польський футбольний союз дійшли згоди щодо проведення двох матчів між жіночими збірними командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Першими зустрінуться футболістки молодіжних збірних U-19, повідомляє Асоціація жіночого футболу України. 31 травня підопічні Олега Бортніка зіграють товариський поєдинок із польками в містечку Біла Підляська. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Цей матч буде проведено в межах підготовки збірної Польщі до участі в домашньому Євро серед жіночих збірних U-19, який цьогоріч уперше прийматимуть наші західні сусіди.

Товариський поєдинок між національними жіночими збірними Польщі та України відбудеться 27 червня в польському містечку Мелець, на місцевому стадіоні клубу «Сталь». Арена здатна прийняти на своїх трибунах до 7 тисяч глядачів. Про час початку матчу буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, жіноча збірна України оголосила імена футболісток, які готуватимуться до двох поєдинків Ліги націй-2025 проти збірних Албанії та Хорватії

Наставник української команди Володимир Пятенко розраховує на 24 футболісток.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі – «Ворскла» Полтава), Дар’я Апанащенко, Ольга Басанська, Леся Ольхова (усі – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Вероніка Андрухів, Даяна Семків (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Ворскла» Полтава), Натія Панцулая, Анна Петрик, Вікторія Гірин (усі – «Металіст 1925» Харків), Дар'я Івкова («Сістерс» Одеса), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Яна Малахова («Мура», Словенія).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Єлизавета Молодюк («Металіст 1925» Харків), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція).

Поєдинок жіночих збірних України та Албанії, який є для синьо-жовтих номінально домашнім, пройде 30 травня у хорватському місті Вараждин на стадіоні NK Varaždin. Початок зустрічі – о 21:00.

Матч між Хорватією та Україною відбудеться 3 червня в містечку Карловац на стадіоні «Бранко Чавлович-Чавлек». Зустріч розпочнеться також о 21:00.

Після чотирьох турів жіночої Ліги націй Україна лідирує у групі B4. У активі збірної три перемоги та одна нічия. Для того, щоб гарантувати собі перше місце в групі, Україні достатньо перемогти в одному з двох заключних матчів.

Теги: жіночий футбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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