Ковтуненко брав участь у змаганнях, які організовувала Білгородська федерація футболу

33-річний Валерій Ковтуненко грав у складі команди «Айсберг»

Захисники України ліквідували російського окупанта – футболіста Валерія Ковтуненка. Про це повідомляє «Главком».

33-річний Валерій Ковтуненко грав у складі команди «Айсберг» у любительській лізі під егідою Білгородської федерації футболу.

Російські пропагандистські ресурси наразі не повідомляють інформацію про деталі та дату ліквідації окупанта. Разом з тим, його партнери по команді збирають кошти для організації похорону Ковтуненка.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.