Канада – Україна: де дивитися гру Canadian Shield

Гра Канада – Україна пройде 7 червня

7 червня в Торонто збірна України проведе першу гру турніру – проти господаря, команди Канади, на стадіоні BMO Field, який прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Матч розпочнеться о 22:30 за київським часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Megogo готує великі аналітичні студії до матчів збірної України в межах товариського турніру Canadian Shield. Трансляція ігор буде здійснюватися на ОТТ-платформі медіасервісу та телеканалі «Megogo Спорт», який мовить в етері Т2 і кабельних мережах.

Загалом поєдинки збірної України на турнірі Canadian Shield покаже медіасервіс Megogo на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й Megopack XL та безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» в етері Т2 і кабельних мережах.

Матч Канада – Україна коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко. О 21:30 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко й Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі «Футбол» у розділі «Спорт», на каналі «Megogo Футбол Перший» та на окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення», що з’явиться на сервісі в день події.

Додамо, що 10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Стартовий свисток арбітра поєдинку пролунає о 23:50 за київським часом.

Збірна України зіграє з Канадою вдруге в історії. Дебютний товариський матч 8 жовтня 2010 року в Києві закінчився з нічийним результатом (2:2). Із Новою Зеландією синьо-жовті зустрінуться вперше.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Олександр Мартинюк («Олександрія»), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія), Євген Чеберко («Коламбус Крю» Колумбус, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Нападник: Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва – «Шахтар» Донецьк).

Нагадаємо, що протягом Canadian Shield збірна України проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме поєдинки фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарем, Канадою, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.