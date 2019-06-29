Євробаскет: 28 лідера збірній України не допомогли (відео)



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Українки вели в рахунку у другій чверті, але розгубили перевагу Офіційний сайт Євробаскету

Українська збірна зазнала другої поразки

Жіноча збірна України зазнала другої поразки на Євробаскеті-2019, який відбувається у Латвії. В другому турі українки поступилися господаркам турніру.

Латвія – Україна 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)

Україна: Ягупова (28), Малашенко (19), Білоцерківська (8), Радулович (8), Удоденко (5), Горобець (3), Науменко (3)

Підопічні Ґорана Бошковіча не впоралися з агресивним нападом команди Латвії. Наші гравчині на старті матчу не зуміли захопити ініціативу, а вдала гра від лідерки суперниць Дікаюлаку не залишила шансів нашій команді.

Обидві збірні розпочали матч доволі рівно: Людмила Науменко відкрила рахунок у грі влучним лей-апом вже на дев’ятій секунді, проте латвійки дуже швидко відповіли також двома балами після ведення. Після цього яскравий відтинок продемонструвала капітан збірної Аліна Ягупова, яка реалізувала три бали з семи метрів, а після цього ще й виконала перехоплення та у швидкому відриві заробила два з фолом. Господарки ж Євробаскету намагалися протиставити нашій збірній дуже швидкий та динамічний баскетбол, постійно рухаючи м’яч по паркету. В суміші з жорсткою боротьбою від латвійок під кільцем це їм принесло винагороду: за дві хвилини до завершення першого періоду Еліна Дікаюлаку та компанія вийшли вперед у рахунку – 15:14 після стартової десятихвилинки.

Одразу зі старту другого періоду Таїсія Удоденко з лінії штрафних зрівняла рахунок, а другим кидком вивела вперед українську збірну. Ще за хвилину влучила три бали Віта Горобець, а після чергової двійки від капітану «Чайки» Радулович перевага команди Ґорана Бошковіча склала вже шість балів. Але розвинути успіх, на жаль, не вдалося. Латвійки спочатку скоротили відставання, а в середині чверті й зрівняли рахунок та знову вийшли вперед.

Олеся Малашенко дещо скоротила відставання за десять секунд до завершення першої половини гри власним дальнім, проте збірна Латвії встигла організувати ще одну атаку та закинути баззер разом із сиреною. 41:34 після першої половини гри.

Друга половина матчу розпочалася з влучної середньої спроби від господарок, на що наша команда відповіла триочковим від Аріни Білоцерківської. Ще за декілька хвилин влучною з периметру була і Аліна Ягупова, проте в захисті збірна України часто не могла стримати латвійок, що відповідно не давало змоги наблизитися в рахунку.

Проте в другій половині чверті після влучних двох балів від Малашенко різниця в рахунку склала лише 5 балів, на що наставник Латвії відреагував тайм-аутом. Що принесло свої плоди. Одразу після відновлення гри все та ж Дікаюлаку двічі поспіль влучила свої кидки та знову віддалила свою команду на безпечну відстань. 58:48 після третього періоду.

Останню десятихвилинку нашій команді вдалося виграти у два бали, проте наздогнати суперниць команді Ґорана Бошковіча було не під силу.

Свій третій матч групового раунду збірна України зіграє в неділю, 30 червня, проти команди Великої Британії о 13:00 за Києвом.

Джерело: Федерація баскетболу України