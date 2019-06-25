Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з баскетболу
Наша жіноча команда виступить у фінальному турнірі ЄвроБаскета
Після заключного вечірнього тренування в Києві напередодні чемпіонату Європи головний тренер жіночої національної збірної України Горан Бошкович назвав склад з 12-ти гравчинь, які зіграють на ЄвроБаскеті.
То ж 25 червня до Риги вирушають: Арина Білоцерківська, Влада Волошина, Віта Горобець, Вікторія Кондусь, Олеся Малашенко, Людмила Науменко, Ганна Ольховик, Олександра Радулович, Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Ніле, Аліна Ягупова, Ольга Яцковець.
Вдома залишилися Оксана Пянтак і Вероніка Любінець, які пройшли із командою кілька етапів підготовки, але у підсумковому складі до списку 12 не потрапили.
Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи наша команда зіграє проти Іспанії, Латвії та Великої Британії. Перший матч проти Іспанії вже 27 червня.