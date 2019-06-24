Збірна України провела заключне відкрите тренування перед ЄвроБаскетом (фото)



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Тренування жіночої збірної з баскетболу ФБУ

Уже 25 червня наша жіноча збірна вирушає до Риги на чемпіонат Європи

Остання доба у Києві для жіночої національної збірної стала насиченою, два тренування, спілкування із пресою, а для тренерів ще й визначення остаточного складу на ЄвроБаскет – 2019.

Одне із ключових питань, яке цікавило журналістів по завершенні відкритого тренування це список із 12 гравчинь, які вирушать завтра до Риги, але Горан Бошковіч запевнив, що ця інформація з’явиться згодом.

Травми, які переслідували нашу команду на початку підготовчого періоду, наприкінці зборів уже менше дошкуляли баскетболісткам і до останнього дня у таборі лишилося 14 гравчинь, в тому числі і 3 дебютантки національної команди: Вероніка Любінець, Оксана Фастова і Влада Волошина.

«Мені важко пригадати чи вдалося нам зіграти хоча б одну гру повним, оптимальним складом, здається це таки була 1 гра. Свої найкращі матчі ми маємо зіграти уже на Чемпіонаті, ми маємо докласти максимум зусиль, підтримувати один-одного. Наші шанси зростуть, якщо ми будемо разом, якщо ми будемо єдиним цілим і слідувати нашим правилам, як у захисті так і у нападі,» - сказав Горан Бошковіч підсумовуючи підготовчий період збірної.

Вечірнє тренування національної збірної також відбудеться у Палаці спорту, а у вівторок зранку національна команда вирушить прямим рейсом до Риги, де уже у четвер пройде випробування чинними чемпіонками Європи – збірною Іспанії.

Нагадаємо, окрім Іспанії на груповому етапі чемпіонату Європи наша команда зіграє проти Латвії та Великої Британії.