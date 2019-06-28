Капітан збірної України Ягупова встановила рекорд на старті ЄвроБаскета (відео)



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Аліна Ягупова ФІБА

Наша баскетболістка набрала 38 очок у матчі проти чинних чемпіонів Європи

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала рекордсменом ігрового дня на старті чемпіонату Європи. У матчі проти чинних чемпіонів з Іспанії вона набрала 38 очок. Це найбільше серед усіх баскетболісток з усіх збірних, які забивали в перший день змагань.

Втім, така висока результативність лідера не врятувала нашу команду від стартової поразки.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, збірна України грає другий матч на чемпіонаті Європи проти господарів з Латвії. Початок о 18:30.

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