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    Капітан збірної України Ягупова встановила рекорд на старті ЄвроБаскета (відео)

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    Аліна Ягупова - Капітан збірної України Ягупова встановила рекорд на старті ЄвроБаскета (відео)
    Аліна Ягупова
    ФІБА

    Наша баскетболістка набрала 38 очок у матчі проти чинних чемпіонів Європи

    Капітан збірної України Аліна Ягупова стала рекордсменом ігрового дня на старті чемпіонату Європи. У матчі проти чинних чемпіонів з Іспанії вона набрала 38 очок. Це найбільше серед усіх баскетболісток з усіх збірних, які забивали в перший день змагань.

    Втім, така висока результативність лідера не врятувала нашу команду від стартової поразки.

    Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, збірна України грає другий матч на чемпіонаті Європи проти господарів з Латвії. Початок о 18:30.

     Читайте також: Збірна України поступилася чемпіону на старті ЄвроБаскета
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