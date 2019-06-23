Жіноча збірна України 3х3 завершила виступи на Європейських іграх



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Збірна України з баскетболу 3х3 Фейсбук

Наші баскетболістки не змогли пробитися в чвертьфінал

Естонія – Україна – 20:17

Україна: Космач (2), Рульова (9), Юркевичус (3), Спітковська (3).

Завдяки двом влучанням Рульової українки вийшли вперед на старті та захопили ігрову перевагу. За кілька хвилин суперниці зрівняли рахунок. Однак дальні влучання Рульової та Космач повернули нашим дівчатам лідерство.

Вирішальною стала заключна хвилина. Суперниці покарали нашу команду за фоли й вирвали перемогу.

Відтак збірна України разом з іспанською командою фінішувала з двома перемогами. Та у Іспанії краща середня результативність. То ж у чвертьфінал вийшли Естонія та Іспанія.

Нагадаємо, напередодні наша чоловіча збірна також не змогла пробитися в чвертьфінал.

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1 очко 7 / 15 (47%) 7 / 20 (35%)

2 очка 3 / 11 (27%) 3 / 11 (27%)

Очки з гри 10 / 26 (38%) 10 / 31 (32%)

Штрафні 7 / 10 (70%) 4 / 6 (67%)

Фоли 9 8