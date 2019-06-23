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    Європейські ігри-2019

    Жіноча збірна України 3х3 завершила виступи на Європейських іграх

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    Збірна України з баскетболу 3х3 - Жіноча збірна України 3х3 завершила виступи на Європейських іграх
    Збірна України з баскетболу 3х3
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    Наші баскетболістки не змогли пробитися в чвертьфінал

    Естонія – Україна – 20:17

    Україна: Космач (2), Рульова (9), Юркевичус (3), Спітковська (3).

    Завдяки двом влучанням Рульової українки вийшли вперед на старті та захопили ігрову перевагу. За кілька хвилин суперниці зрівняли рахунок. Однак дальні влучання Рульової та Космач повернули нашим дівчатам лідерство.

    Вирішальною стала заключна хвилина. Суперниці покарали нашу команду за фоли й вирвали перемогу.

    Відтак збірна України разом з іспанською командою фінішувала з двома перемогами. Та у Іспанії краща середня результативність. То ж у чвертьфінал вийшли Естонія та Іспанія.

    Нагадаємо, напередодні наша чоловіча збірна також не змогла пробитися в чвертьфінал.

     Читайте також: Жіноча збірна України 3х3 перемогла Іспанію на Євроіграх
     
    EST
    Естонія
    UKR
    Україна
    1 очко
    7 / 15 (47%)
    7 / 20 (35%)
    2 очка
    3 / 11 (27%)
    3 / 11 (27%)
    Очки з гри
    10 / 26 (38%)
    10 / 31 (32%)
    Штрафні
    7 / 10 (70%)
    4 / 6 (67%)
    Фоли
    9
    8
    Група DМВПСО
    EST
    Естонія
    		 3 2 1 18.30
    ESP
    Іспанія
    		 3 2 1 17.30
    UKR
    Україна
    		 3 2 1 16.00
    LAT
    Латвія
    		 3 0 3 6.30
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