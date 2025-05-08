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Goal назвав нового головного претендента на «Золотий м'яч»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Goal назвав нового головного претендента на «Золотий м'яч»
Усман Дембеле очолив список претендентів на «Золотий м'яч», опублікований ресурсом Goal
фото: Reuters

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбудеться 27 жовтня

Футболіст «ПСЖ» та збірної Франції з футболу Усман Дембеле очолив список претендентів на «Золотий м'яч», опублікований ресурсом Goal. Про це повідомляє «Главком».

Інтернет-видання Goal опублікувало новий список головних претендентів на «Золотий м'яч». 

Топ-10 претендентів на «Золотий м'яч» 2025:

  1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
  2. Ламін Ямаль («Барселона»);
  3. Рафінья («Барселона»);
  4. Джанлуїджі Доннарумма («ПСЖ»);
  5. Мохамед Салах («Ліверпуль»);
  6. Педрі («Барселона»);
  7. Гаррі Кейн («Баварія»);
  8. Кіліан Мбаппе («Реал»);
  9. Лаутаро Мартінес («Інтер»);
  10. Роберт Левандовський («Барселона»).

Варто зазначити, що до топ-10 основних фаворитів на перемогу входить лише один футболіст міланського «Інтера», який зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

Церемонія вручення «Золотого м'яча» відбудеться 27 жовтня.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Золотий м'яч НОВИНИ ФУТБОЛУ Усман Дембеле

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