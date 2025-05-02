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Вікенд для гравців збірної України з футболу: що очікує на наших легіонерів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Вікенд для гравців збірної України з футболу: що очікує на наших легіонерів
В АПЛ відбудеться українське дербі між клубами Зінченка та Забарного

«Арсенал» Олександра Зінченка в Лондоні зустрінеться з «Борнмутом» Іллі Забарного

Прийдешній ігровий клубний вік-енд для легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії, може розтягнутися на три календарні дні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на УАФ.

У суботу, 3 травня в останньому турі англійського Чемпіоншипу сезону-2024/2025 «Плімут» Максима Таловєрова прийматиме «Лідс Юнайтед» (початок зустрічі – о 14:30 за київським часом).

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка на своєму полі зіграє з «Іпсвічем» (17:00), а «Арсенал» Олександра Зінченка в Лондоні зустрінеться з «Борнмутом» Іллі Забарного (19:30).

У 32-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна вийде на виїзний матч проти «Ешторіла» (22:30).

У неділю, 4 травня в МЛС «Остін» Олександра Сватка на домашньому стадіоні прийматиме «Міннесота Юнайтед» (03:30).

У 34-му турі іспанської Ла Ліги «Реал» Андрія Луніна на «Сантьяго Бернабеу» зіграє із «Сельтою» (15:00).

В АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка вдома гратиме з «Манчестер Юнайтед» (16:00).

У 35-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика на «Стадіо Олімпіко» зустрінеться з «Фіорентиною» (19:00).

У передостанньому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука вже в статусі чинного чемпіона прийматиме ПАОК (20:00).

Зрештою, у понеділок, 5 травня в чемпіонаті Іспанії «Жирона» Віктора Циганкова на своєму полі поміряється силами з «Мальоркою» (22:00).

Як повідомлялося, відбувся перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. «Барселона» та міланський «Інтер» зіграли в нічию 3:3.

Італійці приголомшили господарів вже в дебюті – Тюрам забив на першій хвилині, а Дюмфріс додав другий м’яч на 20-й.

Каталонці відігралися завдяки голам Ламіна Ямаля та Феррана Торреса.

У другому таймі Дюмфріс оформив дубль, але вже за дві хвилини автогол Яна Зоммера після удару Рафіньї знову вирівняв рахунок.

Матч-відповідь між «Інтером» та «Барселоною» відбудеться у вівторок, 6 травня о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що до півфіналу Ліги чемпіонів «Барселона» вийшла після перемоги у двоматчевому протистоянні над «Боруссією».

У першій грі іспанці перемогла (4:0), натомість у грі-відповіді зазнали поразки (1:3). За сумою двох поєдинків каталонці пробились у півфінал.

Натомість «Інтер» на стадії 1/4 фіналу не зазнавав поразок: спершу на виїзді переміг мюнхенську «Баварію» (2:1), а потім на домашньому стадіоні зіграв внічию (2:2).

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні. 

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Теги: Олександр Зінченко Ілля Забарний НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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