Лунін та Зінченко можуть розпочати новий сезон в одному клубі

Обидва українці можуть виступати з нового сезону за турецьку команду

Лунін може продовжити кар'єру у «Галатасараї»

Воротар мадридського «Реалу» та збірної України з футболу Андрій Лунін може продовжити кар'єру в турецькому «Галатасараї». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

За інформацією джерела, стамбульський клуб перебуває у пошуках заміни своєму голкіперу Фернандо Муслері, який змінить команду після закінчення цього сезону. Кандидатом є Ян Облак (Атлетіко), з яким «Галатасарай» вже веде переговори. Іншими варіантами є Лунін та Іньякі Пенья («Барселона»).

Раніше з'явилася інформація про інтерес «Галатасараю» до іншого українця – захисника лондонського «Арсеналу» Олександра Зінченка. Таким чином, обидва українці можуть виступати з нового сезону за турецьку команду у разі здійснення цих трансферів.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.