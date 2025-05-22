Легенда «Реала» може залишити клуб – ЗМІ

Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал»

Головний тренер «Реала» Анчелотті та Модріч можуть одночасно офіційно оголосити, що підуть з клубу

Півзахисник мадридського «Реала» Лука Модріч з високою ймовірністю залишить іспанський клуб вже найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на COPE.

Згідно з інформацією джерел, 39-річний хорват оголосить, що піде з клубу, і попрощається з уболівальниками клубу вже найближчими вихідними, якщо в останній момент не домовиться з клубом про продовження контракту. Таким чином, головний тренер «Реала» Карло Анчелотті та Модріч можуть одночасно офіційно оголосити, що підуть з клубу.

При цьому майбутній тренер «Реала» Хабі Алонсо грав із Модрічем за мадридський клуб і хотів би зберегти його у команді, але ще не почав працювати у команді і не може втручатися у переговори.

Лука Модріч з 2012 року виступає за «Реал». За цей час він став шестиразовим переможцем Ліги чемпіонів та у 2018 році здобув «Золотий м'яч».

Цього сезону він провів 55 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи і відзначився дев'ятьма гольовими передачами.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.