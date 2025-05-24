Жіноча збірна України з пляжного футболу здобула перемогу в другій грі Євроліги-2025

Наші дівчата відразу захопили ініціативу у грі з Англією

Україна впевнено перемогла Англію

Жіноча збірна України з пляжного футболу продовжила виступ на відбірному етапі Євроліги-2025, що проходить в іспанському містечку Ель-Пуерто-де-Санта-Марія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Після поразки в першому матчі від команди Іспанії (2:4) у поєдинку з Англією підопічних Юрія Клименка влаштовувала тільки перемога.

Тож не дивно, що наші дівчата відразу захопили ініціативу, і на 5-й хвилині Ірина Дубицька потужним ударом із далекої відстані відкрила рахунок. Ще за хвилину Маргарита Юрасова влучила в поперечину.

На самому початку другого періоду українки подвоїли свою перевагу. Юлія Костюк зі стандарту переграла голкіпера англійок. Ще за чотири хвилини Костюк оформила дубль, буквально видряпавши м'яч у двох суперниць. Перед другою перервою Олександра Скибіна з льоту спрямувала четвертий м'яч у ворота англійок.

У заключному періоді Англії зусиллями Аліши Міллер вдалося скоротити відставання, але за дві хвилини Юлія Костюк відновила статус-кво, записавши на свій рахунок хет-трик.

Отже, 5:1 – дуже важлива перемога збірної України, що гарантує їй щонайменше друге місце в групі.

Євроліга-2025 серед жінок. Відбірний етап. Група 1

Україна – Англія – 5:1

Голи: Дубицька (5), Костюк (13, 17, 30), Скибіна (22) — Міллер (28).

Тепер для визначення подальшої долі жіночої збірної України на шляху до Суперфіналу Євроліги-2025 треба зачекати на результат поєдинку Іспанії проти Англії. Але щонайменше право зіграти в стиковому матчі з другою командою групи 2 наші дівчата вже вибороли.

Другий етап жіночої Євроліги-2025 відбудеться 18-20 липня в грузинському Батумі. Суперфінал заплановано на 9-14 вересня в італійському Віареджо.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.