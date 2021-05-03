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    Кандидат до футбольної збірної Шевченко зламав носа

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    Микита Шевченко у цьому чемпіонаті вже не зіграє - Кандидат до футбольної збірної Шевченко зламав носа
    Микита Шевченко у цьому чемпіонаті вже не зіграє
    Фото з відкритих джерел

    Воротар «Зорі» зазнав неприємної травми на тренуванні

    Микита Шевченко, який є у розширенному списку кандидатів до національної збірної з футболу, зламав носа на тренуванні «Зорі», за яку виступає. У воротаря діагностували струс мозку й перелом носа.

    «Сподіваємося на краще. Струс плюс перелом носа отримав Микита. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення», – розповів головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник.

    У поточному сезоні Шевченко провів 15 матчів за «Зорю» в усіх турнірах, в яких пропустив 20 м'ячів.

    Микити Шевченко викликався до лав національної команди, але не провів за збірну ще жодного матчу.

    Команда Віктора Скрипника займає третє місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Колос», який іде четвертим, на чотири очка за два тури до закінчення чемпіонату. У середу, 5 травня, луганці зіграють з «Дніпром-1».

    13 травня «Зоря» у Тернополі зіграє у фіналі розіграшу Кубку України проти київського «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Микита Шевченко
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