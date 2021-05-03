Кандидат до футбольної збірної Шевченко зламав носа

Микита Шевченко у цьому чемпіонаті вже не зіграє

Воротар «Зорі» зазнав неприємної травми на тренуванні

Микита Шевченко, який є у розширенному списку кандидатів до національної збірної з футболу, зламав носа на тренуванні «Зорі», за яку виступає. У воротаря діагностували струс мозку й перелом носа.

«Сподіваємося на краще. Струс плюс перелом носа отримав Микита. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення», – розповів головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник.

У поточному сезоні Шевченко провів 15 матчів за «Зорю» в усіх турнірах, в яких пропустив 20 м'ячів.

Микити Шевченко викликався до лав національної команди, але не провів за збірну ще жодного матчу.

Команда Віктора Скрипника займає третє місце в турнірній таблиці, випереджаючи «Колос», який іде четвертим, на чотири очка за два тури до закінчення чемпіонату. У середу, 5 травня, луганці зіграють з «Дніпром-1».

13 травня «Зоря» у Тернополі зіграє у фіналі розіграшу Кубку України проти київського «Динамо».