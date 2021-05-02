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    «Динамо» хет-триком Буяльського і трьома гольовими передачами Караваєва знищило «Ворсклу»

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    Віталій Буяльський виклик до збірної відсвяткував хет-триком - «Динамо» хет-триком Буяльського і трьома гольовими передачами Караваєва знищило «Ворсклу»
    Віталій Буяльський виклик до збірної відсвяткував хет-триком
    Фото ФК Динамо

    Кияни уже в ранзі чемпіонів України красиво здолали претендента на нагороди чемпіонату

    Столичне «Динамо» продовжує переможну ходу в чемпіонаті України. У 24 турі команда Мірчі Луческу гостювала в Полтаві і не залишила господарям жодного шансу на порятунок. Постаралися капітан Віталій Буяльський, який отримав виклик до національної збірної, і вінгер Олександр Караваєв. Перший забив тричі, а другий віддав три гольові передачі. Кияни одного разу пропустили з пенальті, – Кулач з 14 голами закріпився в лідерах серед бомбардирів, АЛЕ Родирігес і Сідклей довели рахунок до розгромного – 5:1.

    «Шахтар» який веде боротьбу за друге місце, у напруженому матчі в Києві здолав «Дніпро-1» – 2:1.

    «Десна» і «Колос» розійшлися миром – 2:2.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар»
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