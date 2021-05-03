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    Гольова передача Малиновського не допомогла «Аталанті». «Інтер» – чемпіон

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    Антоніо Конте став чотириразовим чемпіоном Італії в якості тренера - Гольова передача Малиновського не допомогла «Аталанті». «Інтер» – чемпіон
    Антоніо Конте став чотириразовим чемпіоном Італії в якості тренера
    Фото з відкритих джерел

    «Ювентус» склав повноваження найсильнішої команди Італії після дев’яти років перемог

    У чемпіонаті Італії змінився чемпіон. Туринський «Ювентус» після дев’яти років перемог у Серії А цього сезону програв перегони міланському «Інтеру». За чотири тури до фінішу «Стара синьора» поступається «чорно-синім» 13-ма очками і ліквідувати відставання не зможе навіть теоретично.

    Посприяла достроковому чемпіонству «Інтера» «Аталанта» Руслана Малиновського. Команда українця не змогла втримати перемогу над «Сассуоло» – 1:1. Наш півзахисник всьоме поспіль відзначився результативною дією. Цього разу він віддав гольову передачу на Госенса.

    Для головного тренера «Інтера» Антоніо Конте це четверта перемога в чемпіонаті Італії. Раніше він виграв три титули з «Ювентусом» (2011/12, 2012/13, 2013/14). До Конте чотири рази вигравали Скудетто лише п'ять тренерів: Джованні Трапаттоні (7), Массіміліано Аллегрі (6), Фабіо Капелло (5), Марчелло Ліппі (5) і Карло Каркано (4).

    У 2017 році Конте також виграв з «Челсі» чемпіонат Англії.

    Після 34 туру «Інтер» має в активі 82 очка. В «Аталанти», «Ювентуса» та «Мілана» – по 69, «Наполі» – 67, «Лаціо» – 64.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК Інтер (Мілан) ФК «Аталанта»
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