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    Гра чемпіонату Франції з футболу завершилася масовою бійкою

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    &laquo;Ліон&raquo; у меншості вирвав перемогу в&nbsp;&laquo;Монако&raquo; - Гра чемпіонату Франції з футболу завершилася масовою бійкою
    «Ліон» у меншості вирвав перемогу в «Монако»
    Фото з відкритих джерел

    Арбітр матчу «Монако» – «Ліон» п’ять разів діставав червону картку

    Суддя зустрічі між третьою і четвертою командами чемпіонату Франції «Монако» і «Ліоном» Клеман Турпен вилучив з поля одразу п’ятьох футболістів. Під час гри «леви» залишилися в меншості через вилучення Максенса Какере, але змогли двічі забити й вирвати перемогу – 2:3. А вже після фінального свистка футболісти влаштували масову бійку. Її причини поки невідомі. За підсумками бійки червоні картки отримали чотири футболісти: Жебель і Пеллегрен з «Монако», Маттіа Де Шильйо і Марсело з «Ліона».

    «Монако», набравши в 35 матчах 71 очко, займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. «Ліон» (70) – на четвертому. Лідирує в Лізі 1 «Лілль» (76). Другий - «ПСЖ» (75).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Монако ФК Олімпік (Ліон)
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