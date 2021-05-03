Гра чемпіонату Франції з футболу завершилася масовою бійкою

Арбітр матчу «Монако» – «Ліон» п’ять разів діставав червону картку

Суддя зустрічі між третьою і четвертою командами чемпіонату Франції «Монако» і «Ліоном» Клеман Турпен вилучив з поля одразу п’ятьох футболістів. Під час гри «леви» залишилися в меншості через вилучення Максенса Какере, але змогли двічі забити й вирвати перемогу – 2:3. А вже після фінального свистка футболісти влаштували масову бійку. Її причини поки невідомі. За підсумками бійки червоні картки отримали чотири футболісти: Жебель і Пеллегрен з «Монако», Маттіа Де Шильйо і Марсело з «Ліона».

«Монако», набравши в 35 матчах 71 очко, займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. «Ліон» (70) – на четвертому. Лідирує в Лізі 1 «Лілль» (76). Другий - «ПСЖ» (75).