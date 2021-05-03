«Олімпік» знову звільнив тренера. Разом з Калитвинцевим пішов з клубу весь штаб

Ім’я нового наставника команди стане відоме у вівторок на ранковому тренуванні

Трохи більше двох місяців попрацював з «Олімпіком» колишній тренер національної збірної Юрій Калитвинцев. Після поразки від «Інгульця» (0:3) керівництво клубу і головний тренер прийняли рішення припинити співпрацю. Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

Калитвинцев у лютому прийшов на місце звільненого Ігоря Климовського.

52-річний наставник провів з донеччанами 10 матчів у вищій лізі, в яких його команда зазнала вісім поразок, один раз зіграла внічию і здобула одну перемогу.

Разом з Калитвинцевим, як повідомляє офіційний сайт клубу, команду залишили його асистент Геннадій Литовченко, тренер воротарів Володимир Тименко, а також фахівець з фізпідготовки Антон Дяченко.

Ім'я нового головного тренера футболісти дізнаються у вівторок, 4 травня. Він буде представлений команді на ранковому тренуванні.

«Олімпік» ризикує вилетіти з Прем’єр-ліги. Він випереджає аутсайдера «Минай» на три очка. В турнірі командам залишилося провести по два матчі.