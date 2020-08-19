Капітан «ПСЖ»: це найсильніша команда, яку мені доводилося бачити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свілва захищає кольори «ПСЖ» з 2012 року Світлина - dynamo.kiev.ua

Фінал Ліги чемпіонів стане для Сілви останнім матчем в якості футболіста «Парі Сен-Жермен»

Капітан «ПСЖ» Тьяго Сілва поділився думками з приводу перемоги у півфіналі Ліги чемпіонів над «РБ Лейпциг». (в інтерв'ю RMC Sport):

На думку бразильця, нинішня команда є найсильнішою в «ПСЖ» за останні вісім років.

«У цьому сезоні ми знову намацали баланс в грі. Кожен займав свою позицію, своє місце на полі. Це найсильніша команда, яку мені доводилося бачити. Як на полі, так і за його межами. Треба зберегти цей характер. Все запам'ятають команду, яка виграла Лігу чемпіонів», - сказав Сілва.

Також 35-річний центрбек анонсував проведення свого останнього матчу у формі паризького клубу.

«За краще не говорити зараз про своє майбутнє, оскільки команді це не допоможе. Якщо говорити про теперішній час, то так, фінал стане для мене останнім матчем тут. Хочу отримати максимум з цього моменту і додати в свою колекцію ще один трофей. Я за цим і прийшов сюди в 2012 році. Я вже багато разів говорив, що хочу закінчити саме тут. Зберігаю холодну голову і знаю, що я можу дати команді. А моє серце назавжди залишиться тут, воно завжди буде «червоно-синім», - підсумував Сілва.

Зазначимо, що «ПСЖ» вперше пробився до фіналу найпрестижнішого єврокубку, де він провів 110-й матчів. Крім того, клуб програв лише один зі своїх останніх 32 офіційних матчів.

Джерело: RMC Sport