Капітан збірної Нікарагуа виявив фальшування в голосуванні за найкращого гравця світу



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Ліонель Мессі ФК «Барселона»

Футболісту з Нікарагуа зарахували голос за Мессі, якого він не обирав

Капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера виявив суттєву розбіжність у звіті про вибори найкращого футболіста світу за версією ФІФА.

Так, Баррері зарахували голос за аргентинського форварда Ліонеля Мессі, якого він начебто поставив на перше місце. Однак нікарагуанець заперечує це.

«Я не голосував за Мессі в премії The Best», - передає слова Баррери El Chiringuito.

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Раніше ФІФА визнала Ліонеля Мессі найкращим гравцем світу 2019 року. Він випередив Вірджіла ван Дейка з «Ліверпуля» та Кріштіану Роналду з «Ювентуса».