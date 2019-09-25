Визначено ступінь важкості травми захисника збірної України



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Ігор Пластун не гратиме через перелом носа

Захисник збірної України та «Ґенка» Ігор Пластун потребує операції після пошкодження в матчі бельгійського чемпіонату проти «Зюйте Варегем» (2:2).

Ударом ліктем у лице нашому футболісту зламали ніс зі зміщенням.

За попередньою інформацією Пластун не гратиме кілька тижнів, інформує HLN.

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Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав Пластуна в переліку гравців, які мають готуватися до наступних матчів відбору Євро-2020 проти Литви (11 жовтня) та Португалії (14 жовтня).