Стало відомо, скільки зароблятиме Ярмоленко у «Фенербахче»

Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Туреччині

Капітан збірної України ще не уклав контракт з турецьким клубом, але близький до цього

У Туреччині активно пишуть про перехід півзахисника збірної України Андрія Ярмоленко в стамбульський «Фенербахче. Як повідомляє haber365, агент футболіста вже узгодив розмір зарплати гравця. За даними інформаційного ресурсу, вона складе чотири мільйони євро на рік.

Повідомляється, що Ярмоленко також може опинитися у «Бешікташі», проте «Фенербахче» пропонує кращі фінансові умови.

«Вест Гем», за який грає Андрій, готовий відпустити гравця безкоштовно, аби розгрузити зарплатну відомість.

Андрій Ярмоленко був одним з найкращих в складі збірної України на Євро-2020. На його рахунку два забиті м’ячі і дві гольові передачі.

Чемпіонат Європи виграла збірна Італії, яка у фіналі здолала англійців у серії пенальті (фоторепортаж з фіналу).

Тим часом стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України.