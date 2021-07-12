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    Стало відомо, скільки зароблятиме Ярмоленко у «Фенербахче»

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    Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Туреччині - Стало відомо, скільки зароблятиме Ярмоленко у «Фенербахче»
    Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Туреччині
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної України ще не уклав контракт з турецьким клубом, але близький до цього

    У Туреччині активно пишуть про перехід півзахисника збірної України Андрія Ярмоленко в стамбульський «Фенербахче. Як повідомляє haber365, агент футболіста вже узгодив розмір зарплати гравця. За даними інформаційного ресурсу, вона складе чотири мільйони євро на рік.

    Повідомляється, що Ярмоленко також може опинитися у «Бешікташі», проте «Фенербахче» пропонує кращі фінансові умови.

    «Вест Гем», за який грає Андрій, готовий відпустити гравця безкоштовно, аби розгрузити зарплатну відомість.

    Андрій Ярмоленко був одним з найкращих в складі збірної України на Євро-2020. На його рахунку два забиті м’ячі і дві гольові передачі.

    Чемпіонат Європи виграла збірна Італії, яка у фіналі здолала англійців у серії пенальті (фоторепортаж з фіналу).

    Тим часом стало відомо, з ким «Динамо» зіграє в першому турі чемпіонату України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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    Стало відомо, скільки зароблятиме Ярмоленко у «Фенербахче»