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Капітан збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Індонезії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Капітан збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Індонезії
Влітку 2024 року Пустовий вже виступав за команду «Сартрія Муда»
фото: ФБУ

Основну частину поточного сезону центровий української збірної відіграв у складі іспанського «Ховентуда»

Капітан збірної України Артем Пустовий продовжить карʼєру в складі клубу першого дивізіону чемпіонату Індонезії «Сартрія Муда». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Влітку 2024 року Пустовий вже виступав за цю команду, з якою дійшов до фіналу місцевої ліги. Тоді в Індонезії Пустовий провів 14 матчів, в яких за 26.5 хвилини набирав 15.5 очка, 6.8 підбирань та 1.5 передач.

Основну частину поточного сезону центровий української збірної відіграв у складі іспанського «Ховентуда», з яким вийшов у перший раунд плей-оф Ліги АСВ. В 35 матчах сезону 2024/25 Артем набирав у чемпіонаті Іспанії 9.5 очка, 3.4 підбирання та 1.3 блок-шота (РЕ 12.4), отримуючи в середньому 17.7 хвилини ігрового часу.

Клуб «Сатрія Муда» базується в Джакарті, є 14-разовим переможцем чемпіонату Індонезії, а також грає в Азійській баскетбольній лізі.

За свою кар’єру крім «Ховентуда» в Іспанії Пустовий також грав за «Обрадойро», «Барселону», «Гран-Канарію» та «Мурсію». В Україні Артем шість сезонів відіграв за южненський Хімік.

Раніше в чемпіонат Індонезії перейшли українці Вʼячеслав Кравцов та Артем Ковальов.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: Артем Пустовий баскетбол

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