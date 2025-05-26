Український баскетболіст був визнаний найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії

Пустовий за 21 хвилину на майданчику набрав 23 очки, зібрав 8 підбирань, поставив 1 блок-шот

Капітана збірної України Артема Пустового визнано найкращим гравцем 33 туру чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ

«Ховентуд» українця переміг «Сарагосу» 89:79, а Артем Пустовий за 21 хвилину на майданчику набрав 23 очки (8/9 двоочкові, 7/8 штрафні), зібрав 8 підбирань, поставив 1 блок-шот. Втрат і фолів не робив.

Плюс-мінус +21. Рейтинг ефективності Артема Пустового +35 – найкращий показник у клубній кар'єрі в Іспанії для гравця, де він виступає з 2015 року.

Для Артема це друга нагорода MVP туру цього сезону. Раніше він визнавався найкращим гравцем за підсумками 18 туру.

Пустовий в 32 матчах чемпіонату Іспанії цього сезону в середньому за 16.8 хвилини набирає 9.4 очка, 3.5 підбирання та 0.5 передач. Ховентуд за тур до кінця регулярного чемпіонату посідає шосте місце в турнірній таблиці, гарантувавши собі плейоф.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.