Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
У відборі на Євробаскет-2025 20-річна баскетболістка в складі збірної України зіграла в шести матчах

У цьому сезоні Путра захищала кольори словацького клубу MBK Ružomberok

Центрова національної збірної України з баскетболу Євгенія Путра продовжить карʼєру в американському студентському чемпіонаті NCAA, приєднавшись до команди Університет Луїсвілла (University of Louisville). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У сезоні 2024/25 жіноча баскетбольна команда «Луїсвілл Кардіналс» завершила регулярний чемпіонат з рекордом 22-11 та 13-5 у конференції ACC, посівши четверте місце. У турнірі NCAA команда дійшла до другого раунду, де поступилася TCU з рахунком 70:85.

У відборі на Євробаскет-2025 20-річна баскетболістка в складі збірної України зіграла в шести матчах, в яких в середньому за 11.9 хвилини набирала 3.8 очка та 2.2 підбирання (РЕ 3.3).

У сезоні 2024/25 Путра захищала кольори словацького клубу MBK Ružomberok, який є одним із лідерів Extraliga. За підсумками сезону вона набирала в середньому 8.5 очка, робила 6.2 підбирання (з них 2.3 – у нападі та 3.8 – у захисті), 1.0 передачу, 1.7 перехоплення і 0.7 блок-шота за гру. Відсоток реалізації двоочкових кидків склав 53.8%, а з лінії штрафних – 64.3%. Її середній рейтинг ефективності становив 11.0 бала.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з інформацією джерел, Адетокунбо вирішує, чи залишатися в Мілуокі
Зірковий гравець НБА може змінити команду
Вчора, 16:08
В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце
Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу
Вчора, 12:48
У другій чверті поєдинку на майданчик на кілька секунд вибіг кіт
Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів
Вчора, 09:04
Кияни перемогли у вирішальному матчі півфінальної серії плей-оф Суперліги
Визначилися фіналісти баскетбольної Суперліги
23 квiтня, 15:09
У нинішньому сезоні НБА Прітчард у рамках регулярного чемпіонату взяв участь у 80 матчах, у яких у середньому набирав 14,3 очка
НБА визначала володаря нагороди «Найкращий шостий гравець» сезону
23 квiтня, 11:59
«Пістонз» нарешті здобули перемогу у плей-оф НБА
«Детройт» перервав рекордну безвиграшну серію у плей-оф НБА
22 квiтня, 14:15
Йокіч другий асистент ліги (10,2 передачі за гру) та третій за кількістю підбирань (12,7)
НБА визначила претендентів на звання найціннішого гравця сезону
21 квiтня, 11:48
Попович з 1996 року очолює «Сан-Антоніо Сперс»
Легендарний тренер НБА потрапив до лікарні після втрати свідомості
19 квiтня, 12:19
Вболівальниця «Київ-Баскету» ображала Рода Брауна
Расистський скандал: Федерація баскетболу України оштрафувала «Київ-Баскет»
17 квiтня, 14:01

Новини

«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
«Називають хохлушками». Українська тенісистка розповіла про поведінку «нейтральних» росіянок
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
У центрі Житомира заборонили продаж алкоголю через фінал Кубка України з футболу
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
Анчелотті прокоментував своє призначення головним тренером збірної Бразилії
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
У Києві вшанували пам’ять легендарного Валерія Лобановського
Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України
Гол Миколенка та жовті картки. Як минув вікенд для легіонерів збірної України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 травня: ситуація на фронті
112K
Фермер у погонах. Звільнений тиловик казково збагатився під час війни
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 травня 2025
53K
Москва готує відмову. ISW проаналізував останні заяви Кремля про переговори в Стамбулі
31K
Глава МЗС Італії назвав людину, від якої залежить завершення війни
15K
Лавров зідзвонився з главою МЗС Туреччини: про що говорили

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Вчора, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua