Молода українська баскетболістка продовжить кар'єру у США

У відборі на Євробаскет-2025 20-річна баскетболістка в складі збірної України зіграла в шести матчах

У цьому сезоні Путра захищала кольори словацького клубу MBK Ružomberok

Центрова національної збірної України з баскетболу Євгенія Путра продовжить карʼєру в американському студентському чемпіонаті NCAA, приєднавшись до команди Університет Луїсвілла (University of Louisville). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У сезоні 2024/25 жіноча баскетбольна команда «Луїсвілл Кардіналс» завершила регулярний чемпіонат з рекордом 22-11 та 13-5 у конференції ACC, посівши четверте місце. У турнірі NCAA команда дійшла до другого раунду, де поступилася TCU з рахунком 70:85.

У відборі на Євробаскет-2025 20-річна баскетболістка в складі збірної України зіграла в шести матчах, в яких в середньому за 11.9 хвилини набирала 3.8 очка та 2.2 підбирання (РЕ 3.3).

У сезоні 2024/25 Путра захищала кольори словацького клубу MBK Ružomberok, який є одним із лідерів Extraliga. За підсумками сезону вона набирала в середньому 8.5 очка, робила 6.2 підбирання (з них 2.3 – у нападі та 3.8 – у захисті), 1.0 передачу, 1.7 перехоплення і 0.7 блок-шота за гру. Відсоток реалізації двоочкових кидків склав 53.8%, а з лінії штрафних – 64.3%. Її середній рейтинг ефективності становив 11.0 бала.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.