Визначились всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула путівку на чемпіонат Європи-2025

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія

Стали відомі всі учасники чемпіонату Європи-2025 з баскетболу 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула путівку на чемпіонат Європи-2025, ставши другою в своїй групі і у вирішальному матчі обігравши Латвію 15:14.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також переможці кваліфікаційних турнірів.

У жінок напряму на чемпіонат Європи отримали перепустки Данія, Іспанія, Нідерланди, Франція та Німеччина.

На кваліфікаційному турнірі в Румунії окрім України путівку на чемпіонат Європи завоювали Угорщина та Польща. На турнірі у Братиславі пропуски на чемпіонат Європи отримали Австрія, Великобританія та Литва, а у Пріштіні (Косово) останню путівку завоювала збірна Азербайджана.

У чоловіків прямі перепустки отримали Данія, Австрія, Сербія, Франція та Нідерланди. На кваліфікаційному турнірі у Бухаресті (Румунія) здобули Латвія, Швейцарія та Угорщина, а ось «кривдники» України Бельгія та Польща залишились без путівки на чемпіонат Європи (Бельгія в чвертьфіналі програла Швейцарії 14:21, а Польща в матчі за третє місце поступилась Угорщині 14:17).

У Словаччині три путівки на чемпіонат Європи здобули Литва, Німеччина та Італія, а останню путівку в Косово здобула збірна Ірландії.

На минулому чемпіонаті Європи жіноча збірна України потрапила до топ-10, а чоловіча команда не вийшла на ЧЄ, програвши в плей-оф відбору Німеччині.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.