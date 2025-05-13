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Двоє українcьких баскетболістів стали переможцями молодіжного чемпіонату Естонії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Двоє українcьких баскетболістів стали переможцями молодіжного чемпіонату Естонії
У головному поєдинку турніру в естонській столиці Таллінні «Тарту» в овертаймі переміг «Рейнар Халліку КК»

18-річний центровий Владислав Сіннік у фіналі чемпіонат у Естонії зробив дабл-дабл

Українські баскетболісти Владислав Сіннік та Євген Казюк із «Тарту Улікооль/Метек» виграли «золото» чемпіонату Естонії U-19 сезону 2024/25. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У головному поєдинку турніру в естонській столиці Таллінні «Тарту» в овертаймі переміг «Рейнар Халліку КК» – 82:77 ОТ (26:19,25:21, 13:23, 11:12, 7:2).

18-річний центровий Владислав Сіннік у фіналі в неділю, 11 травня, традиційно вийшов у стартовому складі й зробив дабл-дабл з 16 очок та 10 підбирань за понад 29 хвилин на майданчику (РЕ: «+18»). За результативністю, підбираннями та ефективністю продемонстрував другі показники в команді.

17-річний форвард Євген Казюк вийшов у матчі з лавки й набрав 8 очок та зробив 4 підбирання за більше ніж 9.5 хвилини (РЕ: «+11»).

Того ж дня в «Таллінні Віймсі» U-19 Георгія Швидченка програв матч за 3 місце «Рай Спордікооль» – 65:84 (12:20, 28:15, 13:20, 12:29). 19-річний український центровий зіграв зі стартових хвилин, здобув 11 очок, 7 підбирань та 3 передачі (РЕ: «+21») за понад 21 хвилину на паркеті. Цього сезону він дебютував за головну команду свого клубу в Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ).

Раніше в грудні 2024 року «Тарту» переміг «Віймсі» в фіналі Кубка Естонії U-19. Усі троє українців також зіграли в тому поєдинку.

Напередодні Дмитро Корольов став віцечемпіоном Латвії U-16. У фіналі БК «Огре» 15-річного українця поступився господарці майданчика Лієпаї – 62:83. Атакувальний захисник вийшов із лавки та провів на паркеті трішки більше як 12 хвилин, результативними діями не відзначився.

Сіннік, Казюк і Швидченко виступали за кадетські збірні України на чемпіонатах Європи, а Владислав торік грав й у складі юніорської української команди.

Нагадаємо, Ягупова вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії з баскетболу.

Теги: баскетбол

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