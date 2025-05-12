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Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів
У другій чверті поєдинку на майданчик на кілька секунд вибіг кіт
фото: facebook.com/EurohoopsGR

Кіт взяв участь у фінальному поєдинку

У неділю, 11 травня, відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів ФІБА між іспанською «Унікахою» та турецьким «Галатасараєм». Про це повідомляє «Главком».

У другій чверті поєдинку на майданчик на кілька секунд вибіг кіт, а потім він миттєво зник з поля зору.

Зустріч завершилася з рахунком 83:67 (19:13, 18:18, 19:18, 27:18) на користь «Унікахи».

Найрезультативнішим гравцем фіналу став 32-річний американський захисник турецького клубу Вілл Каммінгс. Представник США набрав 14 очок, зробив чотири підбирання, віддав дві передачі, а також здійснити два перехоплення. На майданчику він провів 27 хвилин та 18 секунд.

Нагадаємо, найвідоміша пара лелек України Грицик та Одарка стали батьками пташенят.

Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів фото 1
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Зауважимо, що життя птахів транслюють цілодобово в межах проєкту Національного природного парку «Пирятинський».

Теги: тварини баскетбол

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Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів
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