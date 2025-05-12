Кіт вибіг на майданчик під час фіналу баскетбольної Ліги чемпіонів

У другій чверті поєдинку на майданчик на кілька секунд вибіг кіт

Кіт взяв участь у фінальному поєдинку

У неділю, 11 травня, відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів ФІБА між іспанською «Унікахою» та турецьким «Галатасараєм». Про це повідомляє «Главком».

У другій чверті поєдинку на майданчик на кілька секунд вибіг кіт, а потім він миттєво зник з поля зору.

Зустріч завершилася з рахунком 83:67 (19:13, 18:18, 19:18, 27:18) на користь «Унікахи».

Найрезультативнішим гравцем фіналу став 32-річний американський захисник турецького клубу Вілл Каммінгс. Представник США набрав 14 очок, зробив чотири підбирання, віддав дві передачі, а також здійснити два перехоплення. На майданчику він провів 27 хвилин та 18 секунд.

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