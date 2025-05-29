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Визначився склад збірної України (U-20) з баскетболу на чемпіонат Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився склад збірної України (U-20) з баскетболу на чемпіонат Європи
Чоловіча збірна України U-20 влітку зіграє на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А
фото: ФІБА

Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні

Чоловіча збірна України щ баскетболу U-20 оголосила розширений склад, який буде готуватися до поєдинків чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Чоловіча збірна України U-20 влітку зіграє на чемпіонаті Європи в Дивізіоні А. Євробаскет-2025 для молодіжних чоловічих збірних пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня. Збірна України потрапила до групи С, де зіграє з Бельгією, Німеччиною та Італією.

Наша команда розпочне підготовку до турніру в литовському Мяйжекяї, де 10 червня стартуватиме тренувальний збір напередодні європейської першості. До розширеного складу гравців, які розпочнуть роботу на зборі увійшли 16 гравців. 12 баскетболістів увійдуть до фінальної заявки на чемпіонат Європи.

Розширений склад збірної України U-20

Захисники

  • Рафаель Колаволе, «Легія» , Польща (перший тренер Будагян А.О.)
  • Ілля Ліщина, «Дніпро», Україна (перша тренерка Жержерунова О.В.)
  • Єгор Сушкін, «Київ-Баскет», Україна (перший тренер Найдьон Є.О)
  • Ілля Упир, «Черкаські Мавпи», Україна (перший тренер Молчанов О.М.)
  • Арсеній Колобов, University of Rhode Island, США (перший тренер Харчинський А.С.)
  • Артем Романиця, «Валмієра», Латвія (перший тренер Романиця А.М.)
  • Андрій Бутко, Spanish Basketball Academy, Іспанія (перша тренерка Черногрицька Т.О.)
  • Єгор Якушев, «Гандлова», Словаччина (перший тренер Жержерунов Андрій)

Форварди

  • Лука Лохманчук, Patrick School, США (перший тренер Брянцев Д.В.)
  • Андрій Ситар, «Естудіантес», Іспанія (перший тренер Рехматулін С.А.)
  • Віталій Кузнецов, Оменья, Італія (перший тренер Милосердний Леонід)
  • Богдан Толмачов, «Валмієра», Латвія (перший тренер Івлєв В.М.)

Центрові

  • Максим Олександр Кличко, «Монако», Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Назарій Кулішенко, «Бетіс», Іспанія (перша тренерка Свірідова Н.Д)
  • Десмонд Йяму, «Баварія», Німеччина (перший тренер Тіняков А.О.)
  • Данііл Сипало, «Дніпро», Україна (перший тренер Родіонов Д.А.)

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.

Теги: баскетбол

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