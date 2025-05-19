Визначилися всі півфіналісти плей-оф НБА: хто продовжить боротьбу за титул

У фіналі Західної конференції «Оклахома» зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз»

Клуб «Оклахома-Сіті Тандер» став останнім півфіналістом плей-оф НБА

Визначилися всі півфіналісти плей-оф НБА. Про це повідомляє «Главком».

Клуб «Оклахома-Сіті Тандер» став останнім півфіналістом плей-оф НБА.

У ніч на 19 травня «Тандер» розгромили «Денвер Наггетс» у сьомому вирішальному матчі серії. Гра завершилась із рахунком 125:93.

У фіналі Західної конференції «Оклахома» зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз». На Сході зустрінуться «Нью-Йорк Нікс» та «Індіана Пейсерс».

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Як повідомлялося, виконком Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) продовжив усунення російських та білоруських клубів та збірних від турнірів.

Рішення було ухвалено на засіданні виконкому організації у Бахрейні.

FIBA має намір повернутись до питання щодо відсторонення росіян і білорусів на наступному засіданні виконкому організації у серпні

«Статус Росії та Білорусії продовжено до наступного засідання виконкому FIBA, яке відбудеться у серпні 2025 року», – йдеться у повідомленні.

У 2022 році FIBA ​​усунула збірні Росії та Білорусії від участі у змаганнях під егідою організації через російську агресію проти України. Заборона на участь команд у змаганнях діє також на клубному рівні.