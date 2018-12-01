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    «Карпати» отримали за розрив контракту з Мораїшем 100 тисяч євро

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    Жозе Мораїш - «Карпати» отримали за розрив контракту з Мораїшем 100 тисяч євро
    Жозе Мораїш
    Фото - ФК «Карпати»

    При цьому львівський клуб вимагав вдвічі більше

    Стало відомо, скільки ФК «Карпати» отримали від корейського клубу «Чонбук» за достроковий розрив угоди з португальським спеціалістом Жозе Мораїшем.

    «За нашою інформацією, корейський «Чонбук» викупив контракт Жозе Мораїша за 100 тисяч євро. Але ФК «Карпати» вимагали 200 тисяч євро», - стверджує FootballHub.

    Нагадаємо, 28 листопада португальський тренер «Карпат» Жозе Мораїш попрощався із командою.

    Про намір подати у відставку він озвучив за тиждень до цієї дати. Корейський клуб повідомив про підписання контракту з португальцем.

    ФК «Карпати», у свою чергу, інформували про те, що Мораїш сам викупив свій контракт з львівським клубом.

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    Джерело: Footboom

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