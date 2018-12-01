«Карпати» отримали за розрив контракту з Мораїшем 100 тисяч євро



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Жозе Мораїш Фото - ФК «Карпати»

При цьому львівський клуб вимагав вдвічі більше

Стало відомо, скільки ФК «Карпати» отримали від корейського клубу «Чонбук» за достроковий розрив угоди з португальським спеціалістом Жозе Мораїшем.

«За нашою інформацією, корейський «Чонбук» викупив контракт Жозе Мораїша за 100 тисяч євро. Але ФК «Карпати» вимагали 200 тисяч євро», - стверджує FootballHub.

Нагадаємо, 28 листопада португальський тренер «Карпат» Жозе Мораїш попрощався із командою.

Про намір подати у відставку він озвучив за тиждень до цієї дати. Корейський клуб повідомив про підписання контракту з португальцем.

ФК «Карпати», у свою чергу, інформували про те, що Мораїш сам викупив свій контракт з львівським клубом.

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Джерело: Footboom