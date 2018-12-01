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    Команда Яремчука не може перемогти у чемпіонаті Бельгії у третьому турі поспіль

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    Роман Яремчук (у жовтій формі) - Команда Яремчука не може перемогти у чемпіонаті Бельгії у третьому турі поспіль
    Роман Яремчук (у жовтій формі)
    Фото: kaagent.be

    А Пластун цього разу навіть не потрапив до заявки «Гента» на матч

    У 17-му турі чемпіонату Бельгії «Гент» українця Романа Яремчука зустрічався на виїзді з одним із аутсайдерів першості «Локереном».

    Форвард збірної України вийшов у стартовому складі, а його партнер по національній команді та клубу Ігор Пластун не потрапив до заявки на зустріч.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    На 52-й хвилині матчу Яремчук отримав жовту картку, через чотири хвилини його було замінено, а «Гент» учетверте в чемпіонаті країни зіграв унічию, цього разу 2:2.

    «Біло-сині» не знають смаку перемог у чемпіонаті у трьох турах поспіль.

    Маючи в активі 25 пунктів, команда футболістів збірної України поки посідає сьому сходинку у турнірній таблиці.

    Додається, що у цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» 20 поєдинків, у яких забив шість м’ячів і віддав одну гольову передачу.

    Нагадаємо, Пластуна дискваліфікували на один матч і оштрафували на одну тисячу євро.

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