Команда Яремчука не може перемогти у чемпіонаті Бельгії у третьому турі поспіль



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Роман Яремчук (у жовтій формі) Фото: kaagent.be

А Пластун цього разу навіть не потрапив до заявки «Гента» на матч

У 17-му турі чемпіонату Бельгії «Гент» українця Романа Яремчука зустрічався на виїзді з одним із аутсайдерів першості «Локереном».

Форвард збірної України вийшов у стартовому складі, а його партнер по національній команді та клубу Ігор Пластун не потрапив до заявки на зустріч.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

На 52-й хвилині матчу Яремчук отримав жовту картку, через чотири хвилини його було замінено, а «Гент» учетверте в чемпіонаті країни зіграв унічию, цього разу 2:2.

«Біло-сині» не знають смаку перемог у чемпіонаті у трьох турах поспіль.

Маючи в активі 25 пунктів, команда футболістів збірної України поки посідає сьому сходинку у турнірній таблиці.

Додається, що у цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» 20 поєдинків, у яких забив шість м’ячів і віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Пластуна дискваліфікували на один матч і оштрафували на одну тисячу євро.