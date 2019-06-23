«Карпати» підсиляться захисником збірної Люксембургу
Марвін Мартінс
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Львів’яни готують угоду з люксембуржцем Марвіном Мартінсом
Львівські «Карпати» готують угоду з захисником збірної Люксембургу Марвіном Мартінсом. Про це повідомляє канал уболівальників команди в Телеграм.
За інформацією видання Tageblatt угода футболіста з українським клубом буде розрахована на два роки. Уже 24 червня футболіст має пройти медогляд.
За національну збірну Мартінс 24-річний зіграв чотири поєдинки. Останній – у Львові проти України (1:0) в кваліфікації Євро-2020.
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