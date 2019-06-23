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    «Карпати» підсиляться захисником збірної Люксембургу

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    Марвін Мартінс - «Карпати» підсиляться захисником збірної Люксембургу
    Марвін Мартінс
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    Львів’яни готують угоду з люксембуржцем Марвіном Мартінсом

    Львівські «Карпати» готують угоду з захисником збірної Люксембургу Марвіном Мартінсом. Про це повідомляє канал уболівальників команди в Телеграм.

    За інформацією видання Tageblatt угода футболіста з українським клубом буде розрахована на два роки. Уже 24 червня футболіст має пройти медогляд.

    За національну збірну Мартінс 24-річний зіграв чотири поєдинки. Останній – у Львові проти України (1:0) в кваліфікації Євро-2020.

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