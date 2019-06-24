Футболісти «Ворскли» підтримали патріотичну акцію грузинських футболістів
ФК «Ворскла»
ON FOOTBALL
Українські футболісти сфотографувалися з плакатом на підтримку Грузії
Футболісти полтавської «Ворскли» підтримали патріотичну акцію грузинських футболістів, які протестують проти окупації частини країни росіянами.
Футболісти української команди сфотографувалися з плакатом, на якому написано: «20% моєї країни окуповано Росією».
Ворскляни сфотографувалися під час тренувальних зборів. Плакат тримає грузинський легіонер команди Андро Гіоргадзе. Світлину опубліковано на сторінці ON FOOTBALL в мережі Фейсбук.