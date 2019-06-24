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    Футболісти «Ворскли» підтримали патріотичну акцію грузинських футболістів

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    ФК &laquo;Ворскла&raquo;&nbsp; - Футболісти «Ворскли» підтримали патріотичну акцію грузинських футболістів
    ФК «Ворскла» 
    ON FOOTBALL

    Українські футболісти сфотографувалися з плакатом на підтримку Грузії

    Футболісти полтавської «Ворскли» підтримали патріотичну акцію грузинських футболістів, які протестують проти окупації частини країни росіянами.

    Футболісти української команди сфотографувалися з плакатом, на якому написано: «20% моєї країни окуповано Росією».

    Ворскляни сфотографувалися під час тренувальних зборів. Плакат тримає грузинський легіонер команди Андро Гіоргадзе. Світлину опубліковано на сторінці ON FOOTBALL в мережі Фейсбук.

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