  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Карпати» відмовилися грати на «Арені-Львів»

    • Розсилка
    Олег Смалійчук. Фото ФК&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; - «Карпати» відмовилися грати на «Арені-Львів»
    Олег Смалійчук. Фото ФК «Карпати»

    Львівський клуб не влаштовує якість газону на сучасній арені

    Львівські «Карпати» і надалі проводитимуть матчі на стадіоні «Україна», а не на «Арені-Львів».

    Про це заявив віце-президент футбольного клубу Олег Смалійчук, якого цитує офіційний сайт «левів».

    «Я вже говорив, що футбол – це шоу, це насолода для уболівальника. Я розумію, що нашим прихильникам затишніше, комфортніше та зручніше на «Арені-Львів». Я розділяю їхні думки і також вражаю, що «Карпати» мають грати саме на новому стадіоні», - почав він.

    «Але... Для задоволення глядачів ми маємо грати в атакувальний футбол. А зробити це можна лише на якісному газоні. Наразі ж, вважаю, газон на «Арені-Львів» не відповідає таким критеріям», - додав Смалійчук.

    За його словами, це дуже серйозний фактор несумісності відносно ігрової моделі команди.

    «Тому будь-які переговори матимуть місце тільки після того, коли ми переконаємося, що газон або замінять, або він буде відповідати нашим ігровим амбіціям, тобто сучасному та комбінаційному футболу», - підсумував він.

    Нагадаємо, Олег Бойчишин залишиться головним тренером «Карпат».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем'єр Ліга ФК Карпати стадіон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ