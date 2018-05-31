«Карпати» відмовилися грати на «Арені-Львів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Смалійчук. Фото ФК «Карпати»

Львівський клуб не влаштовує якість газону на сучасній арені

Львівські «Карпати» і надалі проводитимуть матчі на стадіоні «Україна», а не на «Арені-Львів».

Про це заявив віце-президент футбольного клубу Олег Смалійчук, якого цитує офіційний сайт «левів».

«Я вже говорив, що футбол – це шоу, це насолода для уболівальника. Я розумію, що нашим прихильникам затишніше, комфортніше та зручніше на «Арені-Львів». Я розділяю їхні думки і також вражаю, що «Карпати» мають грати саме на новому стадіоні», - почав він.

«Але... Для задоволення глядачів ми маємо грати в атакувальний футбол. А зробити це можна лише на якісному газоні. Наразі ж, вважаю, газон на «Арені-Львів» не відповідає таким критеріям», - додав Смалійчук.

За його словами, це дуже серйозний фактор несумісності відносно ігрової моделі команди.

«Тому будь-які переговори матимуть місце тільки після того, коли ми переконаємося, що газон або замінять, або він буде відповідати нашим ігровим амбіціям, тобто сучасному та комбінаційному футболу», - підсумував він.

Нагадаємо, Олег Бойчишин залишиться головним тренером «Карпат».