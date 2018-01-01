«Карпати» завершили зимові збори перемогою над грузинським клубом

Львів'яни обіграли команду «Самгуралі», не пропустивши жодного м'яча

Свій заключний спаринг на зимових зборах «леви» провели з представником другого грузинського дивізіону – командою «Самгуралі». Голи Амбросія Чачуа та Мар’яна Шведа ще у першому таймі гарантували команді Олега Бойчишина перемогу з рахунком 2:0, інформує офіційний сайт «зелено-білих».



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Фото ФК «Карпати»

Львів'яни обіграли команду «Самгуралі», не пропустивши жодного м'яча

Свій заключний спаринг на зимових зборах «леви» провели з представником другого грузинського дивізіону – командою «Самгуралі».

Голи Амбросія Чачуа та Мар’яна Шведа ще у першому таймі гарантували команді Олега Бойчишина перемогу з рахунком 2:0, інформує офіційний сайт «зелено-білих».

«Карпати» вийшли на матч у такому складі: Підківка, Нестеров, Лобай, Федецький, Гуцуляк, Кльоц, Чачуа, Ді Франко, Мякушко, Швед, Акулінін.

Грузини розпочали активніше, однак «Карпати» першими могли відкривати рахунок. Стартові хвилини, хоч і не були багатими на удари по воротах, втім запам’яталися жвавістю та високими швидкостями обох команд.

На екваторі першого тайму було організовано гол у ворота грузинської команди. Олексій Гуцуляк отримав м’яч у центрі поля, відпасував на Мякушка і миттєво отримав пас на хід від Сергія. Далі був прохід Гуцуляка лівим флангом, точний простріл у центр штрафного майданчика, де Чачуа знадобилося три дотики для того, щоб зупинити м’яч і відправити його обвідним ударом у кут воріт.

Остання атака «Карпат» у першій половині гри завершилася голом. Леонід Акулінін виграв боротьбу у центрі поля і відпасував на Шведа, який пройшов по правому флангу, прибрав суперника і з-за меж штрафного майданчика сильно пробив лівою у дальній кут.

По перерві команда з Цхалтубо почала діяти агресивніше і змістила гру на половину поля суперника.

На 60-й хвилині Іван Лобай помилився і зірвав атаку «Самгуралі» перед самим штрафним майданчиком, за що отримав пряму червону картку. Згідно з регламентом спарингу, Лобая відразу замінив Ніка Сандохадзе.

До завершення поєдинку команди не раз обмінювалися небезпечними випадами, проте до голів справа не дійшла.

До Львова «Карпати» прилетять у п’ятницю ввечері, а вже у неділю проведуть перший офіційний матч у 2018 році. О 14:00 розпочнеться протистояння «левів» і «Зорі» на стадіоні «Україна».

Нагадаємо, президент «Карпат», якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян.