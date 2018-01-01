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    Президент «Карпат», якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян

    Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону
    Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян. Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону. Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.
    • Сьогодні, 16:40
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    Петро Димінський
    Петро Димінський

    Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону

    Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян.

    Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону.

    Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

    Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.

    Раніше повідомлялося, що Димінський відвідував Карпати під час тренувальних зборах в Туреччині.

    Відомо, що тоді бізнесмен відвідав поєдинки з «Ягеллонією» та «Септемврі».


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