Президент «Карпат», якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян

Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону

Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян. Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону. Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.



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Петро Димінський

Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону

Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян.

Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону.

Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.

Раніше повідомлялося, що Димінський відвідував Карпати під час тренувальних зборах в Туреччині.

Відомо, що тоді бізнесмен відвідав поєдинки з «Ягеллонією» та «Септемврі».

Президент ФК Карпати Петро Димінський відвідав ранкове тренування зелено-білих та підтримав команду перед стартом сезону pic.twitter.com/kzFeYEPHTy — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 13 февраля 2018 г.



