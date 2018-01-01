Президент «Карпат», якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян
- Сьогодні, 16:40
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Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону
Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, відвідав тренування львів'ян.
Димінський підтримав команду перед стартом другої частини сезону.
Нагадаємо, президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.
Раніше повідомлялося, що Димінський виїхав за кордон одразу ж після смертельного ДТП і ще не повертався в Україну.
Раніше повідомлялося, що Димінський відвідував Карпати під час тренувальних зборах в Туреччині.
Відомо, що тоді бізнесмен відвідав поєдинки з «Ягеллонією» та «Септемврі».
Президент ФК Карпати Петро Димінський відвідав ранкове тренування зелено-білих та підтримав команду перед стартом сезону pic.twitter.com/kzFeYEPHTy— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 13 февраля 2018 г.