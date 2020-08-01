Київське «Динамо» попрощалося з віцечемпіоном світу-2018



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Йосип Піваріч завршив виступи за киян вилученням у класичному дербі Світлина - ФК «Динамо»

Йосип Піваріч у сезоні-2019/2020 майже не грав

Київське «Динамо» вирішило не продовжувати співпраці з віце-чемпіоноам світу-2018 у складі збірної Хорватії Йосипом Піварічем.

За повідомленням офіційного сайту клубу, 6 серпня 2020 року добігає кінця термін дії контракту хорватського оборонця з «Динамо».

«Угоду продовжено не буде, і Піваріч залишить клуб, - йдеться в повідомленні. - ФК «Динамо» (Київ) дякує Йосипу за проявлені професіоналізм та самовіддачу за час виступів у нашій команді. Бажаємо йому успіхів та перемог у його подальшій кар'єрі»

За київське «Динамо» Піваріч виступав із серпня 2017 року. У його активі 47 матчів за «біло-синіх» у всіх турнірах.

За останніх два сезони Йосип через травми та інші причини провів за киян у чемпіонаті України лише 8 матчів, зокрема в першості-2019/2020 – 2 поєдинки. Останнього з них проти «Шахтаря» Йосип не дограв, отримавши вилучення.