Культовий футболіст «Динамо» увійде в штаб Мірчі Луческу



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Ультрас ставилися до Олега Гусєва вельми шанобливо. Цікаво, як вони сприймуть інформацію, що кумир увійде в тренерський штаб ненависного їм тренера? Світлина - УНІАН

Олега Гусєва повинні офіційно представити 30 липня

Асистент головного тренера київського «Динамо» U21 Олег Гусєв стане помічником Мірчі Луческу в основній команді, запевняє Meta Ratings.

Очікується, що про це оголосять офіційно 30 липня, коли новий головний тренер проведе першу прес-конференцію після призначення.

37-річний Олег Гусєв – один із найповажніших серед фанатів «Динамо» футболістів, які виступали в команді в 2000-ні роки. Він виступав за команду у 2006-2018 роках, провів за команду 443 матчі і забив 96 м’ячів в усіх турнірах. У 15-ти сезонах Гусєв став із киянами п’ятиразовим чемпіоном і володарем Кубка України.

Також в штаб румунського фахівця увійде Олександр Спірідон, добре знайомий Луческу по роботі в «Шахтарі» і «Зеніті». Тренер воротарів Михайло Михайлов, який раніше працював в штабі Михайличенка, збереже свою посаду.

Нагадаємо, що ультрас «Динамо» заявили про своє категоричне несприйняття інформації про призначення тренером команди Мірчі Луческу.

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