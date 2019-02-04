Найтитулованіший футболіст київського «Динамо» прооперований і пропустить 4-5 місяців (фото)



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Йосип Піваріч й без того грав вкрай мало Total Croatia News

Вочевидь сезон для Йосипа Піваріча вже закінчений

Віце-чемпіон світу хорват Йосип Піваріч з київського «Динамо» пропустить весняну частину сезону.

Вранці 4 лютого Йосип переніс операцію в одній із лікарень Загреба. Про це повідомив сам гравець, опублікувавши у Instagram світлини з лікарні. Нагадаємо, Йосип зазнав пошкодження передніх хрестоподібних зв'язок коліна у нещодавньому спарингу з празькою «Спартою».

Йосип бажає доброго ранку

Фото - Instagram Піваріча

Очікується, що травма залишить оборонця поза футболом на 4-5 місяців, тобто він пропустить решту сезону-2018/2019.

Піваріч у поточному сезоні грав вкрай небагато. На поле у складі «Динамо» він виходив лише у 12-ти матчах чемпіонату, Кубка України і єврокубків. Після мундіалю в Росії постійно точаться розмови про те, що Йосип піде з київського клубу. Зокрема в січні хорват за чутками міг перебратися в іспанський «Бетіс».