Київський клуб утретє поспіль став чемпіоном України з футзалу

У четвертому поєдинку золотої серії «ХІТ» переграв «Аврору» (4:2) і захистив звання чемпіона

У серії за третє місце київський SkyUp Futsal здолав «Сокіл» із Хмельницького та виборов бронзові медалі

У фінальному протистоянні у Екстра-лізі сезону-2024/2025 київський «ХІТ» виявився сильнішим за ще одну столичну команду – «Аврору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У четвертому поєдинку золотої серії «ХІТ» переграв «Аврору» (4:2) і захистив звання чемпіона.

Це вже третє поспіль чемпіонство для столичної команди. Зазначимо, що обидва фіналісти турніру представлятимуть Україну у футзальній Лізі чемпіонів.

У серії за третє місце київський SkyUp Futsal здолав «Сокіл» із Хмельницького та виборов бронзові медалі.

Екстра-ліга-2024/2025 із футзалу. Фінал

07.06.2025

«Аврора» (Київ) – «ХІТ» (Київ) – 2:3

08.06.2025

«Аврора» (Київ) – «ХІТ» (Київ) – 2:3

14.06.2025

«ХІТ» (Київ) – «Аврора» (Київ) – 4:9

15.06.2025

«ХІТ» (Київ) – «Аврора» (Київ) – 4:2

Рахунок серії – 3:1

Серія за 3-тє місце

07.06.2025

«Сокіл» (Хмельницький) – SkyUp Futsal (Київ) – 4:8

08.06.2025

«Сокіл» (Хмельницький) – SkyUp Futsal (Київ) – 2:3

14.06.2025

SkyUp Futsal (Київ) – «Сокіл» (Хмельницький) — 4:5

15.06.2025

SkyUp Futsal (Київ) – «Сокіл» (Хмельницький) – 5:2

Рахунок серії – 3:1.

Нагадаємо, завершився чемпіонат України з футзалу серед жіночих команд у вищій лізі сезону-2024/2025.

Золоті нагороди виборола столична команда «Чемпіонс Вей-УДУ», яка у фінальній серії двічі перемогла «Ладомир» із Володимира (3:2, 1:0). Останній став срібним призером.

Бронза – в активі черкаського МСК «Дніпро», який у серії за третє місце здолав «Лідера» з Кобеляків (7:4, 2:6, 4:0).