Київський клуб утретє поспіль став чемпіоном України з футзалу
У серії за третє місце київський SkyUp Futsal здолав «Сокіл» із Хмельницького та виборов бронзові медалі
У фінальному протистоянні у Екстра-лізі сезону-2024/2025 київський «ХІТ» виявився сильнішим за ще одну столичну команду – «Аврору». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
У четвертому поєдинку золотої серії «ХІТ» переграв «Аврору» (4:2) і захистив звання чемпіона.
Це вже третє поспіль чемпіонство для столичної команди. Зазначимо, що обидва фіналісти турніру представлятимуть Україну у футзальній Лізі чемпіонів.
У серії за третє місце київський SkyUp Futsal здолав «Сокіл» із Хмельницького та виборов бронзові медалі.
Екстра-ліга-2024/2025 із футзалу. Фінал
07.06.2025
«Аврора» (Київ) – «ХІТ» (Київ) – 2:3
08.06.2025
«Аврора» (Київ) – «ХІТ» (Київ) – 2:3
14.06.2025
«ХІТ» (Київ) – «Аврора» (Київ) – 4:9
15.06.2025
«ХІТ» (Київ) – «Аврора» (Київ) – 4:2
Рахунок серії – 3:1
Серія за 3-тє місце
07.06.2025
«Сокіл» (Хмельницький) – SkyUp Futsal (Київ) – 4:8
08.06.2025
«Сокіл» (Хмельницький) – SkyUp Futsal (Київ) – 2:3
14.06.2025
SkyUp Futsal (Київ) – «Сокіл» (Хмельницький) — 4:5
15.06.2025
SkyUp Futsal (Київ) – «Сокіл» (Хмельницький) – 5:2
Рахунок серії – 3:1.
Нагадаємо, завершився чемпіонат України з футзалу серед жіночих команд у вищій лізі сезону-2024/2025.
Золоті нагороди виборола столична команда «Чемпіонс Вей-УДУ», яка у фінальній серії двічі перемогла «Ладомир» із Володимира (3:2, 1:0). Останній став срібним призером.
Бронза – в активі черкаського МСК «Дніпро», який у серії за третє місце здолав «Лідера» з Кобеляків (7:4, 2:6, 4:0).
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]