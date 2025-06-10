Юнацька збірна України з футболу зіграла внічию зі збірною США U-19

Україна не втримала перевагу у грі з США

Україна продовжує підготовку до юнацького чемпіонату світу

Сьогодні, 10 червня, юнацька збірна України U-20 (гравці 2005 р. н. та молодші) в межах навчально-тренувального збору в Іспанії провела товариський поєдинок проти команди США U-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок у зустрічі зусиллями Раміка Гаджиєва, але по перерві пропустили у відповідь.

Україна U-20 – США U-19 – 1:1 (1:0)

Голи: Гаджиєв (40) – Васкес (70).

У межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії провела два товариські поєдинки: проти «Мурсії» U-21 (2:0) та США U-19.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Склад груп ЧС-2025 (U-20)

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.