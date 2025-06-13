Визначився чемпіон України з футзалу серед жіночих команд

Золоті нагороди виборола столична команда «Чемпіонс Вей-УДУ»

Завершився чемпіонат України з футзалу серед жіночих команд у вищій лізі сезону-2024/2025. Про це повідомляє «Главком».

Золоті нагороди виборола столична команда «Чемпіонс Вей-УДУ», яка у фінальній серії двічі перемогла «Ладомир» із Володимира (3:2, 1:0). Останній став срібним призером.

Бронза – в активі черкаського МСК «Дніпро», який у серії за третє місце здолав «Лідера» з Кобеляків (7:4, 2:6, 4:0).

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield. Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.