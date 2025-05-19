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Пропагандисти Путіна стверджують: Зеленський зірвав обговорення повернення Росії в міжнародний футбол

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Пропагандисти Путіна стверджують: Зеленський зірвав обговорення повернення Росії в міжнародний футбол
Зеленський завадив поверненню Росії на міжнародну футбольну арену?
фото: Станіслав Груздєв, Главком

Росію відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року. 

Російські пропагандисти стверджують, що президент України Володимир Зеленський одним телефонним дзвінком зірвав обговорення щодо повернення Росії в міжнародний футбол. Про це повідомляє «Главком».

15 травня в Асунсьйоні (Парагвай) відбувся традиційний конгрес ФІФА – на обговорення прилетіли представники 211 країн.

Російські пропагандисти стверджують, що ФІФА начебто була готова обговорити тему повернення Росії на міжнародну арену в індивідуальному форматі – за зачиненими дверима за участю низки впливових делегацій.

Але зустріч не відбулася, оскільки голова організації Джанні Інфантіно провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

«Після цього дзвінка було зрозуміло, що ФІФА не хоче форсувати події. Обговорення відклали – щоб не створювати напруженості», – стверджує джерело російських пропагандистів.

Збірну Росії та російські футбольні клуби відсторонили від міжнародних турнірів після початку російської агресії проти України в лютому 2022 року. 

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Володимир Зеленський Джанні Інфантіно

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