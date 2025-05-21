Гравці збірної України з футболу провели зустріч з уболівальниками

Акція припала до смаку не лише фанатам, але й футболістам національної команди

Завершився захід фотосесією прихильників синьо-жовтих із гравцями, яка тривала близько 45 хвилин

У вівторок, 20 травня в Києві відбулася зустріч уболівальників із гравцями національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У межах заходу близько 400 прихильників синьо-жовтих отримали змогу поспілкуватися та поставити свої запитання півзахисникам Владиславу Кабаєву, Володимиру Бражку та Івану Калюжному, а також форварду Владиславу Ванату.

Уболівальники нашої національної команди, серед яких переважали діти та молодь, дізналися про те, який спортивний шлях обрав би Владислав Кабаєв, якби не став футболістом, яке досягнення збірної України вважає найбільшим Іван Калюжний, коли дебютували за синьо-жовтих Владислав Ванат та Володимир Бражко.

Особливо потішило гравців запитання юної прихильниці, чи пробували вони хоч раз зварити борщ. Зізнався лише Володимир Бражко: «Одного разу намагався, але вийшло, чесно кажучи, не дуже...» – і зірвав аплодисменти.

Після цього кожен із чотирьох футболістів нашої збірної визначив автора найкращого запитання за власною версією, і чотири вболівальники отримали подарункові пакети з фігурками своїх кумирів та їхніми автографами.

Далі зустріч перейшла у вікторину для фанатів, під час якої вони відповідали на запитання з історії збірної України. Переможці отримали м'ячі з автографами футболістів. Надалі четвірка гравців визначила символічного «Лева матчу», тобто найяскравішого уболівальника цієї акції.

Завершився захід фотосесією прихильників синьо-жовтих із гравцями, яка тривала близько 45 хвилин. Юні вболівальники також збагатилися яскравими буклетами з автографами та фотографіями збірників.

Акція припала до смаку не лише фанатам, але й футболістам національної команди.

«Мені все дуже сподобалося – особливо те, що було багато людей. Я навіть не очікував на таку кількість. Дуже приємно, що зустріч узагалі було організовано. Я їхав машиною й думав, що вже давно не брав участі в таких заходах. Востаннє, мабуть, 2005 року. Але зараз медіа дуже розвиваються, тож хочу висловити подяку організаторам та вболівальникам, що прийшли. Я завжди відкритий до таких зустрічей і погоджуся брати участь у них і надалі», – заявив Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру Canadian Shield, що відбудеться в Торонто.