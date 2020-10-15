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    Новини

    Київський «Сокіл» оголосив імена чотирьох новачків. Два з них – збірники України

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    Дмитро Німенко повертається в клуб, у якому розпочинав заняття хокеєм - Київський «Сокіл» оголосив імена чотирьох новачків. Два з них – збірники України
    Дмитро Німенко повертається в клуб, у якому розпочинав заняття хокеєм
    Світлина - ХК «Сокіл»

    Команда, яку очолює Олег Шафаренко, поступово комплектує склад на новий сезон

    Гравці Національної збірної України, нападники Андрій Міхнов та Дмитро Німенко, а також, нападник Михайло Сімчук та воротар Дмитро Кубрицький виступатимуть в Українській хокейній лізі сезону-2020/2021 у складі київського «Сокола», клубу, який відродився після шестирічної паузи цьогоріч улітку.

    У минулому сезоні Андрій Міхнов провів 57 матчів за білоруський «Металург» зі Жлобина, у яких заробив 20 очок (3 голи та 17 передач).

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    Андрій Міхнов

    Дмитро Німенко виступав за румунську «Стяуа» з Бухаресту – 27 ігор, 39 очок (11 голів, 28 передач).

    Михайло Сімчук грав за білоцерківський «Білий Барс» - 22 гри та 9 очок (2 голи, 7 передач).

    simchukm
    Михайло Сімчук

    Дмитро Кубрицький виступав у системі угорського «Пестерзебеті».

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    Дмитро Кубрицький

    Варто відзначити, що всі гравці починали свій хокейний шлях у школі «Соколу».

     Читайте також: Відродження хокейного «Сокола». Спонсори, амбіції, новачки і фоторепортаж з тренування
    хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Андрій Міхнов Дмитро Німенко Михайло Сімчук Олег Шафаренко Дмитро Кубрицький
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