Київський «Сокіл» оголосив імена чотирьох новачків. Два з них – збірники України



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Гравці Національної збірної України, нападники Андрій Міхнов та Дмитро Німенко, а також, нападник Михайло Сімчук та воротар Дмитро Кубрицький виступатимуть в Українській хокейній лізі сезону-2020/2021 у складі київського «Сокола», клубу, який відродився після шестирічної паузи цьогоріч улітку.

У минулому сезоні Андрій Міхнов провів 57 матчів за білоруський «Металург» зі Жлобина, у яких заробив 20 очок (3 голи та 17 передач).

Андрій Міхнов

Дмитро Німенко виступав за румунську «Стяуа» з Бухаресту – 27 ігор, 39 очок (11 голів, 28 передач).

Михайло Сімчук грав за білоцерківський «Білий Барс» - 22 гри та 9 очок (2 голи, 7 передач).

Михайло Сімчук

Дмитро Кубрицький виступав у системі угорського «Пестерзебеті».

Дмитро Кубрицький

Варто відзначити, що всі гравці починали свій хокейний шлях у школі «Соколу».