  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ігрова арена відродженого київського «Сокола» готова приймати матчі хокейної ліги (фото)

    • Розсилка
    Перші збори соколята проводили на льодовій арені на Виставковому центрі - Ігрова арена відродженого київського «Сокола» готова приймати матчі хокейної ліги (фото)
    Перші збори соколята проводили на льодовій арені на Виставковому центрі
    Світлина - Іван Вербицький

    Кияни визначилися з місцем дислокації

    У Києві на ковзанці АТЕК неподалік від станції метро «Святошин» розмістили рекламу чемпіонату Української хокейної ліги та його спонсорів, де у центральному колі льодового майданчика розміщено емблему київського хокейного клубу «Сокіл» зразка 1985 року, яку вболівальники називають «старообрядницькою» (після 1990 року кияни декілька разів змінювали емблему).

    Це означає, що «Сокіл» гратиме свої домашні матчі в столиці на ковзанці АТЕК (вул. Чистяківська, 20), яка вміщує близько 500 глядачів, повідомляє портал «Гніздо».

    atek
    Причепурений спорткомплекс АТЕК сьогодні

    Нагадаємо, що відроджений «Сокіл» вперше після шестирічної відсутності подав заявку на участь у чемпіонаті України сезону-2020/2021.

     Читайте також: Відродження хокейного «Сокола». Спонсори, амбіції, новачки і фоторепортаж з тренування
    хокей спорткомплекс ХК Сокіл Українська хокейна ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies