Ігрова арена відродженого київського «Сокола» готова приймати матчі хокейної ліги (фото)



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Кияни визначилися з місцем дислокації

У Києві на ковзанці АТЕК неподалік від станції метро «Святошин» розмістили рекламу чемпіонату Української хокейної ліги та його спонсорів, де у центральному колі льодового майданчика розміщено емблему київського хокейного клубу «Сокіл» зразка 1985 року, яку вболівальники називають «старообрядницькою» (після 1990 року кияни декілька разів змінювали емблему).

Це означає, що «Сокіл» гратиме свої домашні матчі в столиці на ковзанці АТЕК (вул. Чистяківська, 20), яка вміщує близько 500 глядачів, повідомляє портал «Гніздо».

Причепурений спорткомплекс АТЕК сьогодні

Нагадаємо, що відроджений «Сокіл» вперше після шестирічної відсутності подав заявку на участь у чемпіонаті України сезону-2020/2021.