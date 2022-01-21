  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Киянка Костюк з боями залишила Australian Open

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марта Костюк вдруге дійшла до третього кола на мейджорі в Мельбурні - Киянка Костюк з боями залишила Australian Open
    Марта Костюк вдруге дійшла до третього кола на мейджорі в Мельбурні
    фото з відкритих джерел

    Українка дві з половиною години чинила опір досвідченій іспанці

    Марта Костюк останньою з українок залишила Відкритий чемпіонат Австралії в одиночному розряді. Вона вперше в кар’єрі зустрічалася з тенісисткою із топ-10 і грала з нею на рівних. Її суперниця, іспанка Паула Бадоса, виграла перший сет і перемагала в другому – 4:2, проте киянка зуміла перевернути гру і взяти його. У вирішальній партії Марта двічі зрівнювала рахунок після брейку. Але Бадоса, оформивши третій брейк, врешті-решт утримала відрив до кінця поєдинку.

    Марта Костюк продовжить виступи у Мельбурні в парній сітці разом із Даяною Ястремською.

    «Марта показа просто шалений теніс, вона грала як гравець із топ-5, у неї великий потенціал. Однозначно, вона вже скоро стане однією з найкращих тенісисток у світі. Я виклалася на повну, та в мене й вибору не було, бо Костюк так добре грала», – сказала після матчу Бадоса.

    Раніше турнір залишила Еліна Світоліна.

    Таким чином, українських представників в одиночних розрядах на Australian Open не залишилося.

    Читайте також:

    Теги: теніс Марта Костюк Australian Open
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Киянка Костюк з боями залишила Australian Open