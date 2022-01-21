Киянка Костюк з боями залишила Australian Open

Українка дві з половиною години чинила опір досвідченій іспанці

Марта Костюк останньою з українок залишила Відкритий чемпіонат Австралії в одиночному розряді. Вона вперше в кар’єрі зустрічалася з тенісисткою із топ-10 і грала з нею на рівних. Її суперниця, іспанка Паула Бадоса, виграла перший сет і перемагала в другому – 4:2, проте киянка зуміла перевернути гру і взяти його. У вирішальній партії Марта двічі зрівнювала рахунок після брейку. Але Бадоса, оформивши третій брейк, врешті-решт утримала відрив до кінця поєдинку.

Марта Костюк продовжить виступи у Мельбурні в парній сітці разом із Даяною Ястремською.

«Марта показа просто шалений теніс, вона грала як гравець із топ-5, у неї великий потенціал. Однозначно, вона вже скоро стане однією з найкращих тенісисток у світі. Я виклалася на повну, та в мене й вибору не було, бо Костюк так добре грала», – сказала після матчу Бадоса.

Раніше турнір залишила Еліна Світоліна.

Таким чином, українських представників в одиночних розрядах на Australian Open не залишилося.