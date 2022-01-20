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    Усика образив фейк. Боксер вимагає від ЗМІ негайного вибачення і погрожує судом

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    Олександр Усик образився на ЗМІ - Усика образив фейк. Боксер вимагає від ЗМІ негайного вибачення і погрожує судом
    Олександр Усик образився на ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Один з сайтів оприлюднив інформацію, що чемпіон світу йде в депутати

    Чемпіон світу з боксу Олександр Усик не на жарт образився на інформацію, яку оприлюднив один з регіональних сайтів. Ресурс розповсюдив новину, що спортсмен розглядається як можливий кандидат у депутати у 206-му округу в Чернігові. Інформація виявилася фейком, і Усик вимагає від ЗМІ негайного вибачення.

    «Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… до кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206-го округу.

    Друзі це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав: У вас 24 години, щоб написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям. Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею. І використовуєте людей у якихось своїх особистих цілях, піарі та ще в чомусь», – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

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    Раніше Усик розповів, як перетинав пункт пропуску на окупований Росією Крим.

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    Теги: ЗМІ бокс Олександр Усик
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    Усика образив фейк. Боксер вимагає від ЗМІ негайного вибачення і погрожує судом