Усика образив фейк. Боксер вимагає від ЗМІ негайного вибачення і погрожує судом

Один з сайтів оприлюднив інформацію, що чемпіон світу йде в депутати

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик не на жарт образився на інформацію, яку оприлюднив один з регіональних сайтів. Ресурс розповсюдив новину, що спортсмен розглядається як можливий кандидат у депутати у 206-му округу в Чернігові. Інформація виявилася фейком, і Усик вимагає від ЗМІ негайного вибачення.

«Хочу зробити спростування якоїсь брехні, яку одне із чернігівських ЗМІ виклало у себе десь, мені надіслали публікацію. Там йдеться про те, що якийсь Усик Олександр Олександрович балотується в депутати чи обласної ради… до кінця нічого не зрозуміло, від якогось 206-го округу.

Друзі це повна брехня. Я не збираюся в жодні депутати. А той ресурс, який це написав: У вас 24 години, щоб написати спростування з вибаченнями про те, що ви набрехали людям. Інакше ми будемо з вами в іншій площині розмовляти. Це означає, що ми з вами розмовлятимемо в суді. Ви задовбали своєю брехнею. І використовуєте людей у якихось своїх особистих цілях, піарі та ще в чомусь», – сказав Усик під час прямого ефіру в Instagram.

Раніше Усик розповів, як перетинав пункт пропуску на окупований Росією Крим.