Netflix хоче зробити Світоліну зіркою кіно

Еліна отримала пропозицію знятися у фільмі про теніс

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу на старті відкритого чемпіонату Австралії.

«Початок року був дуже важким, але я не дивлюся назад. Я рада, що мала час, щоб потренуватися і адаптуватися до кортів у Мельбурні, – наводить слова Світоліної btu.org.ua. – Поєдинок проти Фіони Ферро вийшов дуже стабільним з мого боку, я грала агресивно, зробила 27-28 віннерів. Зараз будуть відновлюватися і готуватися до наступного матчу. Що стосується майбутнього матчу з Армоні Тан, то я бачила, як вона грала, багато комбінкує. Проте для мене важливий мій теніс та свіжа голова».

Також Еліна розповіла, що їй та чоловікові, Гаелю Монфісу, компанія Netflix зробила пропозицію знятися у кіно.

«Netflix активно зніматимуть документальний фільм. Вже відібрані гравці, яких вони хочуть підписати для зйомок. Нам із Гаелем теж надійшла пропозиція, ми поки що думаємо. Подивимося, які у них ідеї, як це все відбуватиметься. Поки що ми в роздумах».

Раніше стало відомо, скільки Світоліна заробила за кар’єру.