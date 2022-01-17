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    Netflix хоче зробити Світоліну зіркою кіно

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    Гаель Монфіс і Еліна Світоліна отримали пропозицію знятися в кіно - Netflix хоче зробити Світоліну зіркою кіно
    Гаель Монфіс і Еліна Світоліна отримали пропозицію знятися в кіно
    фото з відкритих джерел

    Еліна отримала пропозицію знятися у фільмі про теніс

    Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала перемогу на старті відкритого чемпіонату Австралії.

    «Початок року був дуже важким, але я не дивлюся назад. Я рада, що мала час, щоб потренуватися і адаптуватися до кортів у Мельбурні, – наводить слова Світоліної btu.org.ua. – Поєдинок проти Фіони Ферро вийшов дуже стабільним з мого боку, я грала агресивно, зробила 27-28 віннерів. Зараз будуть відновлюватися і готуватися до наступного матчу. Що стосується майбутнього матчу з Армоні Тан, то я бачила, як вона грала, багато комбінкує. Проте для мене важливий мій теніс та свіжа голова».

    Також Еліна розповіла, що їй та чоловікові, Гаелю Монфісу, компанія Netflix зробила пропозицію знятися у кіно.

    «Netflix активно зніматимуть документальний фільм. Вже відібрані гравці, яких вони хочуть підписати для зйомок. Нам із Гаелем теж надійшла пропозиція, ми поки що думаємо. Подивимося, які у них ідеї, як це все відбуватиметься. Поки що ми в роздумах».

    Раніше стало відомо, скільки Світоліна заробила за кар’єру.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс
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    Netflix хоче зробити Світоліну зіркою кіно